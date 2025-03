"A Firenze, come sempre, sarà una partita complicata e noi abbiamo fatto una buona preparazione per fare una grande partita". Si è presentato così Thiago Motta nella sala stampa di casa Juve, dove l'allenatore bianconero si proietta al match contro la Fiorentina, match che serve a ripartire dopo il brutto ko per 4-0 incassato nello scorso turno contro l'Atalanta: "Penso solo alla Fiorentina - ha continuato rispondendo a proposito della fiducia o meno da parte della società -. Sento la totale fiducia della società e mi ha fatto piacere la vicinanza della proprietà in questa settimana".

È più preoccupato per la lotta al quarto posto o per il suo futuro?

"Il mio futuro non è la priorità. La squadra e la società sono la priorità. Abbiamo fatto una grande settimana per giocare nel migliore dei modi domani".

È infastidito per esser stato messo in discussione?

"Nel nostro mestiere gli allenatori sono messi in discussione. È giusto così. Io sono il primo a mettermi in discussione. In questi momenti bisogna rimanere lucido e calmo per provare a migliorare. La mia comunicazione con la società è continua e costante e in questa settimana mi ha fatto molto piacere la vicinanza della proprietà. Giusto mettersi in discussione. Adesso dobbiamo rimanere concentrati solo sulla partita di domani e arrivare alla vittoria".

Volete ricostruire l'entusiasmo con la gente?

"Sono in questo gioco da 25 anni e ho visto quasi tutto. Rispetto le opinioni e i tifosi che vogliamo vincere le partite. Adesso tocca a noi fare il nostro lavoro al massimo per ottenere il miglior risultato possibile. Poi dobbiamo cercare di cambiare questa situazione, questo sarebbe un grande bene per il nostro club. Vogliamo arrivare alle vittorie per giocare in casa in un altro modo. Noi dobbiamo fare qualcosa in più per arrivare alle vittorie e raggiungere il nostro obiettivo".

