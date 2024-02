Niente Napoli per due pedine dello scacchiere di Massimiliano Allegri. Gli accertamenti di stamattina hanno confermato i timori di ieri nel post gara del match tra Juventus e Frosinone: Rabiot e McKennie hanno rimediato una lussazione, rispettivamente al dito del piede e alla spalla. I due centrocampisti salteranno per certo la trasferta in casa dei campioni d'Italia e le loro condizioni verranno rivalutate nei prossimi giorni. Ancora poco chiare le tempistiche previste per il totale recupero dei due bianconeri.