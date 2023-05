Doccia gelata al Bentegodi: l'Hellas Verona pregusta lo strappo forse decisivo nella corsa salvezza quando Adolfo Gaich al minuto 61 arriva lesto sulla respinta di Guglielmo Vicario e porta in vantaggio i gialloblu nel match contro l'Empoli; ma quando tutto il tifo scaligero pregusta la vittoria che vorrebbe dire allungo sullo Spezia, al 96esimo Petar Stojanovic si incunea in area e fulmina un Lorenzo Montipò sin lì straordinario regalando il pareggio ai toscani e tramutando i cori di giubilo in fischi dalle gradinate a fine gara. Finisce 1-1, per il Verona solo un punto che permette di agganciare lo Spezia a quota 31.

Si giocherà tutto nel prossimo turno, con i liguri impegnati a Roma coi giallorossi e la squadra di Marco Zaffaroni attesa dal Milan.