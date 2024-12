Avrebbe potuto essere il giorno esclusivamente di Filip Stankovic, che sul finire del primo tempo riesce a neutralizzare un rigore di Romelu Lukaku e nella ripresa tiene alto il muro del Venezia compiendo alcune parate di assoluto valore a difendere uno 0-0 che avrebbe avuto un valore incredibile per i lagunari. Alla fine, però, a prendersi la ribalta è Giacomo Raspadori, che subentra ad André Zambo Anguissa e al minuto 79 approfitta di uno svarione di Antonio Candela per battere il portiere serbo e regalare al Napoli tre punti sudati e importantissimi, che permettono alla squadra di Antonio Conte di agganciare l'Atalanta in vetta alla classifica a quota 41.