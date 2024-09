Paul Pogba nei prossimi giorni conoscerà la sentenza del ricorso presentato al TAS per la squalifica di 4 anni inflitta dal Tribunale nazionale antidoping dopo Juventus-Udinese. Il centrocampista della Juventus fu trovato positivo ai metaboliti del testosterone, positività poi confermata anche dalle successive contro analisi.

Il francese si è recato a Losanna per deporre e fornire la propria versione dei fatti. Anche la Juve resta in attesa della sentenza. Se la squalifica dovesse essere confermata, si andrà verso la risoluzione anticipata del contratto in scadenza nel 2026.