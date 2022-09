Vince in rimonta 2-1 lo Spezia nel derby ligure andato in scena al Picco con la Sampdoria. Dopo il vantaggio di Sabiri all'11' per i blucerchiati, i padroni di casa ribaltano il match grazie subito all'autogol di Murillo al 12' e al raddoppio arrivato al 72' con Nzola. La squadra di Gotti sale così a quota 8 punti, mentre la formazione di Giampaolo rimane in zona retrocessione con soli 2 punti conquistati nelle sette giornate.