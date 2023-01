Si infiamma il pre-partita di Napoli-Juve, uno dei tanti match-crocevia nella lunga corsa scudetto. Dopo le parole di Massimiliano Allegri, che per togliere pressione ai suoi ha spiegato che gli avversari sono favoriti perché lo dice la classifica, a stretto giro di posta è arrivata la risposta di Luciano Spalletti, in puro stile Spalletti: "Capisco che per Allegri sia conveniente passare da comprimario, ma per una Juve sempre imbottita di campioni è impossibile nascondersi dal ruolo di favorita: certi investimenti si ripagano solo giocando per scudetto e vittoria della Champions.