Vince ancora la Fiorentina di Raffaele Palladino che esattamente come giovedì scorso in Conference League ottiene un successo di misura che però basta a conquistare i tre punti. A sottoscrivere la vittoria è Moise Kean che, al41esimo del primo tempo della sfida di questo pomeriggio in casa del Torino, sfrutta l’assist di Ranieri e mette il tabellino sull’1-0. Risultato che non varia fino al triplice fischio e che decreta un momentaneo terzo posto per la squadra toscana, oggi al settimo mattoncino positivo consecutivo di un filotto di vittorie che la posiziona a pari punti con l’Atalanta e a +1 dall’Inter. Sprofondano invece i granata, ora al decimo posto in classifica dopo l’ennesimo ko.

