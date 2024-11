In attesa di Inter-Napoli, la Serie A ha una nuova capolista per qualche ora. In virtù del 2-1 imposto all'Udinese, infatti, l'Atalanta è scattata al primo posto, a quota 25 punti, proprio agganciando la squadra di Antonio Conte, battuta nettamente domenica scorsa 3-0.

La Dea fatica a ingranare nel primo tempo, dopo il gol del vantaggio di Ademola Lookman annullato dal VAR per un fuorigioco. Marco Carnesecchi para tutto, la traversa ferma Martin Payero, ma nel recupero arriva l'1-0 friulano con un grande mancino da fuori di Hassane Kamara. Nella ripresa è un'altra partita: gli uomini di Gian Piero Gasperini confezionano una grande azione che Mario Pasalic traduce in gol trasformando un rigore in movimento su assist prezioso di Raoul Bellanova. Il sorpasso arriva poco dopo, per effetto di un goffo autogol di Isaak Toure.