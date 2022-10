Seconda vittoria consecutiva in campionato per la Roma, che riscatta il ko subito in Europa League contro il Betis battendo per 2-1 all’Olimpico il Lecce. È Smalling a timbrare dopo appena 6’ il gol che porta in vantaggio i giallorossi, mentre al 39’ Strefezza gela l’Olimpico trovando la rete dell’1-1 nonostante l’inferiorità numerica (espulso nel Lecce Hjulmand al 23’). In avvio di ripresa su calcio di rigore Dybala riporta avanti la Roma, infortunandosi però proprio sulla battuta del penalty. Con questo risultato i giallorossi tengono il passo delle big, mantenendosi a -4 dal Napoli capolista.