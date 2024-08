Pomeriggio di sorprese in questa seconda giornata di Serie A. La Lazio, tra le poche a vincere nella prima giornata, cade a Udine contro l'Udinese per 2-1. Friulani avanti con Lucca dopo 5 minuti, poi in avvio di ripresa ecco il raddoppio di Thauvin. I padroni di casa restano in dieci dopo il secondo giallo per Kamara al 68', ma la reazione dei biancocelesti si concretizza dolo in pieno recupero con la rete di Isaksen.

Il vero botto però è del Parma, che al Tardini sconfigge, sempre per 2-1, il Milan di Fonseca. Neanche 2 minuti di gioco e ducali avanti con Man, all'inizio di un primo tempo in cui gli stessi sfiorano la rete in altre due occasioni. Nel secondo tempo la risposta dei rossoneri è affidata a Pulisic, un gol che sembra poter spianare la strada alla rimonta del Milan. Ma al 77' il subentrato Cancellieri firma un clamoroso secondo vantaggio che non muta fino allo scadere. Milan fermo ad appena un punto dopo due giornate di campionato.