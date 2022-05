Tutto facile per la Lazio, che nell’ultimo degli anticipi supera per 2-0 la Lazio. Patric sblocca il risultato al 41’, mentre Luis Alberto al 59’ chiude i giochi. La squadra di Maurizio Sarri si porta dunque momentaneamente a +3 sulla Roma, mentre la Sampdoria dovrà aspettare i risultati di domani per capire se dovrà sgomitare fino all’ultima giornata, quando affronterà l’Inter, per salvarsi.