Tutto facile per il Milan, che oggi a San Siro ha piegato per 2-0 il Bologna. Pochissimi affanni per i rossoneri, che si sono imposti grazie a un gol per tempo. Firmano la vittoria finale Leao e Giroud. Finisce invece 2-2 la sfida tra Spezia e Sassuolo: Lo Spezia aveva chiuso avanti la prima frazione con le reti di Bastoni e Nzola ribaltando il vantaggio neroverde di Frattesi, nel secondo il clamoroso errore di Caldara e Dragowski spiana la strada al pareggio dell’ex nerazzurro Pinamonti.