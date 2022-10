Si è concluso il Monday Night della decima giornata di Serie A tra Lecce e Fiorentina. Finisce 1-1 allo stadio Via Del Mare: i padroni di casa sbloccano la partita nel primo tempo grazie a Ceesay, immediata la risposta ad inizio secondo tempo dei viola con Kouamé che riporta il match in parità. Da segnalare in casa Fiorentina, prossima avversaria dell'Inter in campionato, l'infortunio di Jovic: l'attaccante serbo è uscito dopo pochi minuti per problemi fisici, le sue condizioni sono da valutare in vista della sfida in programma sabato al Franchi.