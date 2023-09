Non solo l'Inter in campo stasera. Si sono giocate altre due gare valide per la sesta giornata del campionato di Serie A. All'Olimpico la Lazio ritrova la vittoria piegando per 2-0 il Torino. Succede tutto nel secondo tempo, quando arriva prima il gol di Vecino e poi quello di Zaccagni. Nel recupero prima assegnato e poi tolto un calcio di rigore in favore della formazione granata.

Ritrova la vittoria anche il Napoli che al Maradona oggi ha battuto per 4-1 l'Udinese. In gol per i partenopei Zielinski su calcio di rigore, che Osimhen gli ha lasciato prima di realizzare poi il 2-0. Nella ripresa segnano anche Kvaratskhelia e Simeone, inutile per la formazione friulana la rete di Samardzic all'81'.