Si è concluso il recupero della 20esima giornata di Serie A.tra Salernitana e Venezia, vinto dai padron di casa 2-1. La squadra di Nicola conquista tre punti pesantissimi in ottica salvezza: a decidere il match le reti di Bonazzoli su calcio di rigore e di Verdi nella ripresa, inutile per gli ospiti il gol siglato da Henry.

La Salernitana sale così a 29 punti in classifica e al quartutimo posto, scavalcando il Cagliari. Nel prossimo turno le due squadre si sfiderranno sempre all'Arechi in un match che si preannuncia cruciale e decisivo per le sorti del loro campionato. Il Venezia invece resta all'ultimo posto in classifica, a -7 dalla zona salvezza quando all'appello mancano solo tre giornate.