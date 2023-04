Serata tranquilla per la Roma che oggi ha piegato senza grossi affanni l'Udinese all'Olimpico consolidando il suo piazzamento in classifica. Il vantaggio al 37' con Bove che raccoglie il calcio di rigore spedito da Cristante sul palo insaccando in rete il pallone dell'1-0. Al 55' il raddoppio firmato da Pellegrini. L'unico brivido per la Roma arriva al 69' quando ai friulani viene concesso un calcio di rigore.