La Roma di Mourinho torna alla vittoria, dopo le sconfitte rimediate contro Udinese e Ludogorets , battendo 1-2 l' Empoli nel Monday Night della sesta giornata di Serie A. Decide una rete di Abraham nella ripresa, in rete per i giallorossi anche Dybala nel primo tempo. Di Bandinelli il gol siglato dai padroni di casa.

Nel finale succede di tutto: prima Pellegrini sbaglia un calcio di rigore, poi Akpa-Akpro colpisce un palo, prima di lasciare l'Empoli in dieci. Sfortunato Satriano, in campo per 90 minuti, e vicino più volte al gol: l'attaccante di proprietà dell'Inter ha colpito anche un legno nel primo tempo. La Roma con questa vittoria sale a quota 13 punti e supera in classifica l'Inter.