La Lazio non spreca l'occasione. I biancocelesti si impongono per 2-0 sul campo del Monza e blindano il secondo posto, portandosi a +5 sull'Inter. Decisivi i gol realizzati da Pedro nel primo tempo e da Milinkovic-Savic nella ripresa. Nell'altra partita in programma oggi, pareggio per 1-1 tra Spezia e Salernitana. Campani avanti nel primo tempo con un autogol di Caldara, poi il pareggio firmato al 70' da Shomurodov.