Dopo il Milan, anche la Juventus incappa in un pareggio. La formazione allenata da Massimiliano Allegri non è andata oltre lo 0-0 sul campo della Sampdoria al termine di un match che l’ha vista particolarmente rinunciataria, soprattutto nel primo tempo. L’unico vero squillo del match arriva al 67’, quando Adrien Rabiot trova il gol del possibile vantaggio per la Vecchia Signora. Ma la rete viene annullata per posizione irregolare di Vlahovic sul filtrante di Miretti per il centrocampista. Da segnalare anche una traversa colpita da Leris nel primo tempo e un tentativo di Kostic a tempo ormai quasi scaduto. Finisce dunque 0-0 a Marassi, con la Juventus che resta a 4 punti, due in meno di Inter, Napoli e Roma.