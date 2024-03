Poche emozioni allo Stadio Olimpico Grande Torino dove i padroni di casa allenati da Ivan Juric non sono andati oltre lo 0-0 in casa contro la Fiorentina. Un pareggio che alla fine accontenta i padroni di casa, che erano rimasti in dieci in avvio di ripresa per la doppia ammonizione rimediata da Ricci. I Viola spingono nel secondo tempo, ma non sfondano e devono dunque rallentare la loro corsa a un posto in Europa.