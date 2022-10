Vittoria in extremis e di grande cattiveria per il Milan che espugna allo scadere il campo dell’Empoli. Nel corso di un match sfortunatissimo sotto il profilo degli infortuni e dei cambi forzati per Stefano Pioli, i rossoneri si erano portati in vantaggio al 79’ con Rebic, subendo poi il gol del pareggio al 92’ (lo firma Bajrami). Sembrava finita, ma in pieno recupero Ballo-Touré firma il gol da tre punti. Il sigillo finale arriva al 97’, firmato da Leao, per il 3-1 che chiude il match. Riprende dunque la corsa in classifica per i rossoneri, che si portano a 17 punti al pari dell’Atalanta.