Il Milan non riesce a battere il Bologna nel Monday Night della 31esima giornata di Serie A. A San Siro finisce 0-0, la squadra rossonera mantiene il primato in classifica salendo a quota 67 punti perdendo però per strada due lunghezze di distanza da Napoli e Inter, vittoriose ieri rispettivamente contro Atalanta e Juventus.

La squadra nerazzurra, con una partita in meno rispetto alle due rivali, si trova ora a quota 63 punti e a solo quattro punti di distanza dai rossoneri e a tre dalla squadra partenopea.

La situazione al vertice:

Milan 67

Napoli 66

Inter 63*

*una partita in meno