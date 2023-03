Occasione persa per il Milan che non riesce a portarsi a -15 dal Napoli. La formazione rossonera cade a sorpresa sul campo della Fiorentina e non riesce dunque nemmeno nel momentaneo sorpasso sull’Inter e sulla Lazio. 2-1 il risultato finale in favore dei Viola di Vincenzo Italiano, in vantaggio in avvio di ripresa con un calcio di rigore trasformato da Nico Gonzalez. Al 78’ episodio da moviola, con l’arbitro Di Bello che inizialmente assegna un calcio di rigore per fallo di mano di Cabral.