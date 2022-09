Un punto a testa tra Atalanta e Cremonese che dividono la posta in palio nell'anticipo domenicale della 6a giornata di Serie A grazie al risultato di 1-1. Succede tutto nel secondo tempo: un colpo di testa di Demiral sblocca il punteggio al 74', una manciata di minuti dopo Valeri sfrutta l'errore di Musso che non trattiene un pallone facile per regalare ai grigiorossi il secondo punto nella massima serie. Si spezza dunque la striscia vincente della squadra di Gasperini, raggiunta in classifica da Milan e Napoli.