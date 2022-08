Successi di misura per Roma e Spezia nelle gare in programma questa sera in Serie A. La formazione giallorossa si è imposta per 1-0 sul campo della Salernitana. In attesa di Dybala, è Cristante l’autore del gol da tre punti per la squadra allenata da Mourinho. Vittoria per 1-0 anche per lo Spezia, che ha piegato per 1-0 l’Empoli al Picco. Decisivo il gol realizzato da Nzola al 36’, mentre Satriano è entrato in campo al 73’ per i toscani.