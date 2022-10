La corsa dell’Atalanta non si ferma. La formazione orobica batte in rimonta il Sassuolo al Gewiss Stadium e si riporta momentaneamente in vetta alla classifica della Serie A, in attesa del Napoli. Kyriakopoulos al 41’ aveva portato in vantaggio i neroverdi, ma sul finale di primo tempo arriva la rete del pareggio firmata da Pasalic. Rimonta completata in avvio di ripresa grazie alla rete di Lookman.