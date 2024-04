Andrea Pinamonti non vuole spendere energie extra per pensare all'Inter, sua ex squadra, ormai a un passo dal conquistare lo scudetto della seconda stella: "Sinceramente sto guardando la parte bassa della classifica, è già molto impegnativa così - ha detto sorridendo l'attaccante del Sassuolo a DAZN dopo il pazzo 3-3 contro il Milan in cui è andato in gol -. Fatemi concentrare su questo che la salvezza è ancora lunga e faticosa".