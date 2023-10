Intervenuto a DAZN prima di scendere in campo contro il Monza, il difensore del Sassuolo Marcus Pedersen ha dettato ai suoi la via da seguire: "Dobbiamo affrontare la partita seriamente come è accaduto nelle ultime due, ripetendo queste ottime prestazioni. L'inizio è stato ottimo, dobbiamo continuare cosi e dare tutto" ha detto tornando anche sull'ultima gara giocata e vinta contro l'Inter.