"Si vede la luce, questa deve essere la nostra mentalità. Quello che succede lo accettiamo, ma scegliamo noi la nostra morte". Parla così Dejan Stankovic ai canali ufficiali della Sampdoria dopo il pareggio per 1-1 al Dall'Ara contro il Bologna. "Sono molto contento per i ragazzi a cui serviva una spinta. Ci aspetta un grandissimo lavoro - spiega il tecnico dopo il suo esordio -. Questo è solo un primo passo, ma un primo passo verso una cosa importante. Già durante la prossima settimana avremo abbastanza tempo per lavorare. Dobbiamo lavorare tantissimo, ma è normale. Mi dicevano che avevo preso la patata bollente: ma no, ho preso la Sampdoria, una grande società con una grande storia. I tifosi sono stati spettacolari. Li guardavo e mi dicevo: che onore. Non è una bella situazione, ma loro sono presenti. Non vedo l'ora di mettere piede nel nostro stadio. Soppratutto per i ragazzi, serve essere vicino a loro, abbracciarli, proteggerli e metterli in condizione di lavorare in pace. Loro se non avessero orgoglio, non avrebbero avuto questa reazione nel secondo tempo. Dobbiamo supportare i nostri ragazzi, dargli grande fiducia, essere positivi e remare. È lunga, il mare è mosso, ma in porto ci arriviamo".