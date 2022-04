Match winner alla Dacia Arena nella sua 200esima presenza in Serie A, Simone Verdi si presenta euforico ai microfoni di DAZN per aver tenuto vive le speranze salvezza della Salernitana colpendo l'Udinese in pieno recuppero: "Sono tre punti importantissimi per la nostra corsa - esordisce l'ex Milan -. Scintilla? Da quando è arrivato Nicola, a mio parere, l’unica partita che abbiamo sbagliato è stata quella di San Siro con l’Inter. Per me i nerazzurri sono la squadra più forte del campionato, per rosa e per tutto. Poi con le altre ce la siamo giocata, ora stiamo raccogliendo punti importanti e dobbiamo andare avanti così"