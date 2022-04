Terza vittoria consecutiva della Salernitana che, dopo aver espugnato il "Ferraris" battendo la Sampdoria, s'impone all'Arechi battendo 2-1 la Fiorentina e salendo così a quota 25 a -3 dal quartultimo posto occupato dal Cagliari (impegnato oggi contro il Genoa). La banda di Nicola parte all'arrembaggio e mette la testa avanti al 9': calcio d'angolo di Bohinen e zuccata di Djuric che sovrasta la marcatura di Igor e insacca il vantaggio. La truppa di Italiano reagisce nel primo tempo, colleziona qualche chance con Cabral, senza però riuscire a trafiggere Sepe. Nella ripresa i viola attaccano a testa bassa: sono due subentrati a confezionare il pareggio al 64'. È ottimo lo spunto di Odriozola sulla fascia destra, altrettanto efficace la pennellata aerea su cui Fazio va a vuoto; è un invito che Saponara raccoglie alla perfezione spedendo in fondo al sacco. Al 79' ecco la controffensiva vincente della Salernitana, che vale il nuovo sorpasso: Ribery premia la corsa di Ruggeri, bravo a crossare a centro area un pallone che manda in tilt Igor, indeciso sull'intervento; Bonazzoli ringrazia e da due passi segna il 2-1. L'assalto finale ospite non si concretizza, e al triplice fischio scoppia la festa del pubblico dell'Arechi. Ora la salvezza di Nicola non è più un miraggio.