Arrivano le ultime sulla delicata situazione in casa Salernitana. Come riportato da Sky Sport, dopo la mancata cessione del club campano alla Brera Holding è in arrivo un forte ridimensionamento. Le risorse per fare la squadra saranno poche, dunque saranno necessarie cessioni eccellenti. Stando alle ultime notizie, nonostante la situazione delicata il ds Gianluca Petrachi ha deciso di rimanere, non sentendosela di abbandonare il progetto in un momento di difficoltà: proverà a fare del suo meglio col materiale che avrà a disposizione.

Discorso diverso, invece, per quanto riguarda l'allenatore Andrea Sottil. I contratti del suo staff non sono ancora stati depositati e, visto anche il ridimensionamento generale del progetto, il tecnico ha deciso di lasciare subito. Lunedì verranno dunque presentate le dimissioni, vista l’impossibilità di costruire un progetto ambizioso. Ricomincerà dunque la ricerca della guida tecnica, magari un giovane o un tecnico in arrivo da una categoria inferiore.