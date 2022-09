Tiago Pinto, general manager della Roma, scaccia via le pressioni e l'etichetta di squadra candidata alla vittoria finale: “Questa è una squadra più forte, non un instant-team. Siamo la quarta squadra più giovane della Serie A, la nostra strategia è creare spazio per i giovani a cui affiancare giocatori esperti come Dybala, Belotti e Wijnaldum. La nostra forza è Mourinho, la sua leadership, ha trasformato buoni giocatori in grandi giocatori. Vogliamo fare meglio della scorsa stagione, ma mai parlare di scudetto. Non ci nascondiamo ma faccio fatica a pensare a maggio già ora”.