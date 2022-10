Il timore era quello di una tegola ed effettivamente l'assenza di Paulo Dybala non sarà breve. Gli esami ai quali si è sottposto l'argentino hanno confermato la prima diagnosi: lesione muscolare al retto femorale della coscia sinistra e stop di 4-6 settimane. Di fatto, l'attaccante giallorosso salterà tutte le partite della Roma fino a gennaio e, a questo punto, è a forte rischio anche la convocazione per i Mondiali in Qatar.