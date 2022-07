Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Leonardo Spinazzola ha parlato dell'obiettivo Champions per la Roma dopo l'innesto di Paulo Dybala: "Possiamo alzare l’asticella e ci riusciremo. Il gruppo lavora con il mister già da un anno, in più sono arrivati tanti doppioni di qualità. Con una stagione così compressa è quello che serve, altrimenti qualcosa lasci inevitabilmente per strada. Dybala? Giocatore incredibile: può segnare o fare la giocata in qualsiasi momento. Uno che ti fa vincere le partite. Ed è un ragazzo gentile, tranquillo, uno che si applica sempre. Una grande persona".