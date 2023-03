Grana infortuni per José Mourinho: oltre al duro scontro con Igor Zubeldia che è costato trenta punti di sutura a Lorenzo Pellegrini, la gara di Europa League contro la Real Sociedad ha lasciato in eredità anche l'infortunio di Andrea Belotti. In seguito ad uno scontro di gioco, l'attaccante giallorosso ha riportato una forte contusione ad un polso che ha reso necessari alcuni esami, nei quali è stata evidenziata una frattura al quarto metacarpo della mano destra. Nei prossimi giorni sarà sottoposto a intervento chirurgico per ridurre la frattura.