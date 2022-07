Intervenuto ai microfoni del canale web Al Circo Massimo, Felix Afena-Gyan, attaccante della Roma, ha parlato delle prime sensazioni sull'arrivo di Paulo Dybala in giallorosso: "Sicuramente è un grande piacere per me dividere lo spogliatoio con un grande giocatore come Dybala, è un piacere poterci parlare e potermi allenare con lui". Una battuta anche sul suo rapporto con José Mourinho: "Per me è come un padre e ai genitori bisogna ubbidire".