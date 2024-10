Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Monza, l'allenatore della Roma, Ivan Juric ha fatto il punto sugli infortunati. Punto della situazione che interessa anche all'Inter, avversaria dei giallorossi nel prossimo turno da disputare al rientro dalla sosta per le Nazionali.

"Hummels credo stia cominciando a stare meglio. Oggi vedremo come va in allenamento e valuteremo. Stessa cosa vale per Dybala, subito dopo decideremo. Le Fee ha cominciato a lavorare con noi. Prima dell'allenamento posso dire che stanno tutti bene - ha detto prima di tornare anche sulla pesante stop di Alexis Saelemaekers, assenza che il tecnico dei capitolini ammette: "pesa ed è un po' un problema, lui fa tutto. Ma vedremo in futuro se si può fare bene su tutti e due i fronti".