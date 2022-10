"Il pallone si ferma. Le emozioni dentro di me, no. Grazie a tutti per questa grande avventura". Con questo messaggio stringato pubblicato sui propri profili social, Franck Ribery ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato dopo una carriera in cui ha vinto, tra i vari trofei, una Champions, un Mondiale per Club, una Supercoppa europea e nove Bundesliga. A corredo anche un video con i momenti salienti del suo viaggio calcistico, partito nelle giovanili del Lilla e concluso alla Salernitana all'età di 39 anni.