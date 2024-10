Intervenuto a Sky Sport, Tijjani Reijnders ha parlato del ritorno al campionato dopo la pausa per la Nations League dicendo la sua personale convinzione anche sul prosieguo stagionale del suo Milan, dicendosi ottimista per lo scudetto. "Le ultime gare non sono state le migliori - ha ammesso -, ma basta stare uniti perché abbiamo le qualità giuste per cambiare il destino di questa stagione. Le prossime gare saranno importanti, io ho tantissima fiducia in questo gruppo" ha avvisato le avversarie.

Il Milan ha il livello per competere per lo Scudetto?

"Certo. Ci sono stati cambiamenti tattici, dovevamo capire le idee dell'allenatore ma stiamo crescendo. Stiamo sviluppando il nostro gioco, ripeto che il gruppo è forte e con qualità e vogliamo portare a casa vittorie".