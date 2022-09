Un pomeriggio più complicato del previsto al Maradona per il Napoli, che nel primo anticipo della sesta giornata di Serie A riesce a superare di misura lo Spezia solo all'89' grazie al primo gol in maglia azzurra di Giacomo Raspadori. Animi accesi nel recupero con l'arbitro Santoro che decide di espellere dalla panchina il tecnico dei partenopei Luciano Spalletti e il preparatore dei portieri dei liguri Fabrizio Lorieri. I tre punti consentono al Napoli di guadagnare il primato momentaneo a quota 14, in attesa dei risultati di Atalanta e Milan.