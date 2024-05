Claudio Ranieri l'ha rifatto: il Cagliari si salva matematicamente alla penultima giornata di campionato andando a vincere lo scontro diretto in casa del Sassuolo 2-0 grazie ai gol di Matteo Prati e Gianluca Lapadula. Condanna praticamente definitiva per i neroverdi, penultimi con un piede e mezzo in Serie B, in attesa di conoscere i risultati di Frosinone ed Empoli nel pomeriggio.