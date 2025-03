Il nome del prossimo allenatore della Roma non è ancora uscito sui giornali. A dirlo è Claudio Ranieri, figura che assieme alla proprietà avrà voce in capitolo sulla scelta del suo successore in vista della prossima stagione: "Potete escludere tutti i profili che avete detto. Gasperini non verrà? No, sarà un altro. Certo", ha chiarito Ranieri. Prima di escludere la sua candidatura: "Mi chiedete perché non resto... Se io restassi, perderemmo un anno: perché perderlo? Io non sono il futuro della Roma, per cui chi viene dovrà essere il futuro della Roma. Quindi, prima arriva meglio è".