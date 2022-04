In seguito a un fastidio muscolare avvertito ieri in allenamento, Victor Osimhen, attaccante del Napoli, si è sottoposto questa mattina a esami strumentali che hanno dato esito negativo ed escluso lesioni. "Il calciatore - fa sapere il club partenopeo - nella sessione di allenamento ha svolto personalizzato in palestra e in campo". Ora, Luciano Spalletti spera di recuperarlo in tempo per domenica, quando allo stadio 'Diego Armando Maradona' si presenterà la Fiorentina di Vincenzo Italiano.