Sono soltanto due i match andati in scena in contemporanea nel pomeriggio di oggi in Serie A EniLive, giocati al Franchi e al Bentegodi, dove in entrambi i casi non si è andato oltre lo 0-0.



Finisce a reti bianche il match tra Fiorentina e Parma, e altrettanto accade in casa del Verona tra la squadra di Zanetti e il Genoa di Vieira. Due match che hanno offerto nel complesso pochi spunti interessanti, a parte forse un paio di parate di David De Gea e un gol annullato ad Amir Richardson al Franchi, e che si risolvono senza reti in tabellino.