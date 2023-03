"Già da lunedì prepariamo la gara con l’Atalanta che è difficile ma vogliamo assolutamente tornare a vincere" dice Matteo Politano dopo il ko incassato al Maradona per mano della Lazio e ad un paio di giorni dalla gara contro l'Atalanta. "Abbiamo fatto grandi cose e vogliamo continuare così. Non me l’aspettavo una stagione così. Non era facile ma si vedeva che la squadra voleva fare un ottimo campionato. Siamo sorpresi anche noi da quello che abbiamo fatto, ma il campionato è lungo e non si molla un centimetro" è il commento dell'ex esterno nerazzurro oggi sotto l'ombra del Vesuvio.