Intervenuto a Sky Sport in vista della gara di ritorno contro il Rennes per i playoff di Europa League, l'allenatore del Milan Stefano Pioli ha risposto anche sul campionato dopo il ko contro il Monza: "Volevamo e potevamo fare meglio, ma abbiamo commesso delle ingenuità che ci hanno fatto perdere la partita. Non può essere però una serata storta a rovinare un cammino o a toglierci certezze".