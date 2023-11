Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Celtic, l'attaccante dei biancocelesti Pedro ha risposto sulla flessione avuta dalla squadra di Sarri. "È difficile trovare i motivi, noi stiamo lavorando bene. Ovviamente c'è qualcosa che non va rispetto allo scorso anno. Contro le squadre sulla carta più deboli non riusciamo a fare belle prestazioni, a controllare la partita.

Dobbiamo fare autocritica e tornare alle base: correre di più, metterci la voglia e giocare concentrati. Quando hai una dinamica così negativa è difficile ritrovarsi nella miglior forma, dobbiamo pensare partita dopo partita. Ora non dobbiamo guardare la classifica, ma ovviamente ora per noi il margine di errore è troppo basso. Dobbiamo dare tutto in campo e vedremo alla fine se il risultato ci darà una mano" dice, lanciando un avvisao anche alle prossime avversarie, tra cui l'Inter che tra qualche settimana andrà all'Olimpico.