Partita rocambolesca al Dall'Ara, dove il 2024 della Serie A si è chiuso con il colpo grosso dell'Hellas Verona capace di sbancare il campo del Bologna e di ottenere tre punti pesantissimi. Rossoblu di Vincenzo Italiano che aprono le danze con la rete di Benjamin Dominguez al 20esimo, ma poi vengono rimontati dagli scaligeri a segno con Amir Sarr prima e Casper Tengstedt poi. Sembra diluviare sul bagnato per i felsinei quando Tommaso Pobega viene espulso ad inizio ripresa per una manata a palla lontana rifilata a Ondrej Duda, ma pochi minuti dopo ancora Dominguez riesce a riequilibrare l'incontro con un tap-in rapidissimo dopo che Jens Odgaard colpisce il palo su punizione.

A due minuti dal novantesimo, però, la doccia gelata: una punizione di Duda rimpalla su Santiago Castro in maniera tale da dirigersi in porta senza lasciare scampo a Lukasz Skorupski. È il suggello finale di una vittoria di piombo per gli scaligeri, che chiudono il 2024 festeggiando i tre punti che li proiettano a quota 18 in classifica, mentre il Bologna resta fermo a 28.